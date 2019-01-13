سجل أقل مستوى بعامين.. تطور الاستثمار الأجنبي المباشر منذ التعويم (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، تسجيل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أدنى مستوياته في العامين الأخيرين خلال الربع الأول من عام 2018-2019 وهي الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، بقيمة 1.1 مليار دولار.

وتراجع بذلك صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 40.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018 والتي بلغ فيها نحو 1.8 مليار دولار.

وقال البنك المركزي في بيان أول أمس الخميس، إن تسجيل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل يأتي كنتيجة أساسية لتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ 478.8 مليون دولار، وتحقيق الاستثمارات العقارية 237.4 مليون دولار.

ويمثل مجالا البترول والعقارات بذلك 65.1% من إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وحقق إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، بينما سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 1.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات سابقة للبنك المركزي عن ميزان المدفوعات خلال عام 2017-2018، تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي الماضي إلى نحو 7.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال عام 2016-2017.

ويرصد مصراوي تطور صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العامين الأخيرين بدءا من الربع الرابع من عام 2016 والذي شهد تحرير سعر صرف الجنيه، وحتى آخر بيانات صادرة عن ميزان المدفوعات في الربع الثالث من 2018.

ويأتي هذا التراجع رغم الجهود التي بذلتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار خلال العامين الماضين ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالاتفاق مع صندوق النقد، وأبرزها تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 والتراجع الحاد في الجنيه المفترض أن يساهم في جذب الاستثمار، إلى جانب القضاء على مشكلة نقص العملات الأجنبية.

كما أصدرت مصر قانونا للاستثمار، وآخر لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وثالثا للإفلاس، وعدلت قانون الشركات، كما طورت الحكومة مراكز خدمة المستثمرين، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وأصدرت خريطة بالفرص الاستثمارية في مصر.

ونفذت وزارة الاستثمار حملة للترويج للخريطة الاستثمارية في مصر خلال بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

وكان تقرير لمجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "الأونكتاد"، صدر في أكتوبر الماضي، أظهر أن مصر أصبحت أكبر مستقبل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2018

وبحسب التقرير، جاء ذلك بعد أن سجلت مصر زيادة 24% بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وتأتي زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بحسب التقرير، رغم تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 41% لتصل إلى حدود 470 مليار دولار مقابل 794 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.