الرقابة المالية تعد نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أعدت نسخة محدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حيث تٌعد المعلومات ضرورة لا غنى عنها للمتعاملين في سوق الأوراق المالية، بحسب بيان للهيئة اليوم الأحد.

وأضاف عمران أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، تم إجراء تعديلات شاملة عليها لزيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصرى بإستحداث مؤسسات وأدوات مالية جديدة تزيد من جاذبية سوق المال للإستثمار به.

وقال عمران إن هذا التحديث جعل قانون سوق المال يواكب أفضل التطبيقات الدولية المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال.

وأشار عمران إلى أن النسخة المحدثة من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتضمن ما هو قائم منذ 25 عامًا وساريًا، وانتهاءً بالتعديلات الأكبر التي أدخلت على اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2018، وبما يؤدى إلى تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات، وتيسير المعرفة بأدوات التمويل المستحدثة وآليات مكافحة الغش.