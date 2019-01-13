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    سعر الدولار يلامس 18 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول ببداية التعاملات

    10:37 ص الأحد 13 يناير 2019
    سعر الدولار يلامس 18 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول ببداية التعاملات

    الدولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول 3 قروش مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    ارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، إلى 17.89 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع.

    وظل سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستقرًا عند 17.90 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند 17.96 جنيه.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنكي الأهلي المصري ومصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنوك الإسكندرية وقناة السويس والتجاري الدولي والبركة، والتعمير والإسكان عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

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