افتتاح فندق "شهرزاد" الشهر الجاري بعد تطويره بـ 100 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه سيتم افتتاح فندق شهرزاد العجوزة، بعد تطويره نهاية الشهر الجاري.

وبلغت تكلفة تطوير الفندق 100 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة هورايزون، التي تحملت تكلفة التطوير خلال 3 سنوات، وفقا لحطبة.

وفندق شهرزاد العجوزة، الذي كان يتكون من مبنيين، افتتح الأول منهما عام 1963 والثاني تم افتتاحه عام 1980، وهو فندق من فئة النجمتين، وتمتلكه الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث، لكن بعد تطويره سيصبح فندق 3 نجوم، وفقًا للموقع الرسمي للشركة القابضة.

تبلغ مساحة الأرض 1999،60 متر مربع، ويتضمن مطعمًا، وبار، وصالونات، ونادى ليلي، وبنكًا ومحلات، وحمام سباحة، وبه 234 غرفة بالإضافة إلى جتاحين بعدد 10 غرف.