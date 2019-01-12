450 ألف بطاقة في 2019.. بنك القاهرة يصدر بطاقة ميزة نهاية الشهر الجاري

كتبت-منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، إن البنك يعتزم إصدار بطاقة "ميزة" أول بطاقة وطنية محلية ذات علامة تجارية مصرية نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع البنك المركزي.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى أن البنك يخطط لإطلاق أنواع مختلفة من ميزة وسيبدأ بإصدار كارت ميزة المدفوعة مقدمًا كمرحلة أولى ثم كارت ميزة الخصم "الديبت" المرتبط بحساب العميل مستهدفًا إصدار 450 ألف كارت مبدئيًا خلال العام الجاري من بطاقات ميزة الوطنية.

وأوضح رئيس بنك القاهرة أن كارت "ميزة " يساهم في تنفيذ رؤية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي في ميكنة المدفوعات إلكترونيًا لتقليل تداول الكاش وتحقيق الشمول المالي الذي يعني جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وأعلن بنك مصر تقديم بطاقة ميزة المدفوعة مقدما يوم الأحد الماضي كما أعلن البنك الأهلي طرح كارت ميزة المدفوعة مقدمًا غدًا.

وقال فايد إن بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا متاحة لجميع الجمهور سواء عميل أو غير عميل البنك ويمكن إصدارها بصورة إثبات الشخصية الخاصة بالعميل بداية من سن 16عامًا دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي.

وأوضح أن العميل يستطيع استخدام كارت ميزة في العديد من الخدمات وهي السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي على مدار اليوم طبقًا للحد الأقصى للسحب وكذلك تتيح ميزة لحاملها الشراء من خلال ماكينة نقاط البيع المنتشرة لدى التجار وكذلك استخدامها للشراء عبر الانترنت .

وبحسب فايد فإن جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك ونقاط البيع جاهزة لاستخدام كارت ميزة.

وكان أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات قال في تصريحات سابقة إن البنك المركزي يخطط لإصدار 20 مليون كارت ميزة خلال أول 3 سنوات من بدايتها.