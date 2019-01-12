المعهد القومي للإدارة يقدم 59 برنامجًا تدريبيًا لنحو 6508 موظفين خلال 2018

القاهرة- مصراوي:

قالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إن المعهد قدم على مدار عام 2018،عدد كبير من البرامج التدريبية للموظفين وصل عددها إلى نحو 59 تدريبًا مختلفًا استفاد منها نحو 6508 موظفين.

أضافت شريف، أن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان المصري يأتي في أولويات الحكومة، حيث أنه من المستهدف إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري يقوم علي الكفاءات، إلى جانب المساهمة بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.

وأشارت شريف إلى أنه تم خلال عام 2018 تقديم مجموعة من البرامج التدريبية للقيادات الوسطى والموظفين بالجهاز الإداري للدولة منها برنامج الموارد البشرية لعدد 439 موظفًا، وندوة وفد وزارة التخطيط وحكومة الامارات والتي تم تقديمها لعدد 50 موظفًا، فضلا عن ندوة العاملين بوزارة التخطيط لعدد 1000 موظف.

وذكرت شريف أنه فيما يخص البرامج المخصصة لإدارة الموارد البشرية المستحدثة بالجهاز الإداري للدولة فقد قدم المعهد دورة تدريبية لعدد 279 موظفًا على برنامج الموارد البشرية التمهيدي، مضيفة أنه تم تقديم المستوى المتقدم من ذات البرنامج لعدد 507 موظفين.

وأشارت شريف إلى أن المعهد القومي للإدارة أطلق مجموعة من البرامج التدريبية لطلاب الجامعات لاستهداف الطلاب والخريجين في البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، وذلك في إطار توسيع اهتمامات المعهد بالشباب وعلى ألا تقتصر التدريبات التي يقدمها على الموظفين.

وقدم المعهد برنامجًا تدريبيًا لعدد 200 صحفي للتعرف على الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط، هذا بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي قدمها المعهد القومي للإدارة للقطاع الخاص وعدد من الجهات الأخرى خلال عام 2018، بحسب شريف.