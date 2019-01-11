بينها بطاقة المرتبات والمدفوعة مقدما .. إصدار 2.5 مليون كارت ميزة في 2019

كتبت- منال المصري:

قال مسؤولو 3 بنوك عامة (الأهلي المصري ومصر والقاهرة)، لمصراوي، إن البنوك ستصدر خلال العام الجاري عدد 2.5 مليون كارت ميزة المدفوعة مقدمًا، أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية.

وانتهت جميع البنوك العاملة في مصر، من ربط جميع ماكينات الصراف الآلي بالشبكة القومية لقبول كارت ميزة لإتاحة خدمة السحب أو الإيداع.

وتبدأ البنوك العامة بطرح كارت ميزة المدفوعة مقدما كمرحلة أولى نظرا لعدم الحاجة لفتح حساب بنكي وإصدارها من سن 16 عامًا دون وصاية أحد الوالدين.

وتصدر البنوك في المرحلة الثانية خلال العام الجاري 3 أنواع أخرى من كارت ميزة الأول كارت ميزة المرتبات،الذي يرتبط بتحويل الراتب على البنك، والثاني كارت ميزة الديبت الذي يرتبط بحساب بنكي، والثالث ميزة كريدت كارد الذي يرتبط بتحويل الراتب أو حساب بالبنك، بحسب مسؤول البنوك.

وأعلن بنك مصر، طرح كارت ميزة، يوم الأحد الماضي، كما قرر البنك الأهلي إصدار الشهادة الأحد المقبل فيما سيعلن بنك القاهرة عن إصدارها الأيام المقبلة.

وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة لـ "مصراوي"، إن البنك المركزي بالتعاون مع البنوك يستهدفون إصدار 20 كارت ميزة خلال 3 سنوات المقبلة بهدف التوسع في ميكنة المدفوعات إلكترونيا، مؤكدًا أن العديد من البنوك حصلت على التراخيص وكل البنية التحتية للقبول الإلكتروني جاهزة لاستخدام بطاقات ميزة.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يخطط لإصدار عدد نصف مليون كارت من ميزة خلال العام الجاري في إطار خطة البنك للتوسع في ميكنة المدفوعات الإلكترونية.

وأشار إلى أن مصرفه انتهى من ربط جميع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع بالشبكة القومية للمدفوعات لقبول كروت ميزة لإتاحة خدمة السحب والإيداع وتسديد مشترياتهم.

وقال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن مصرفه يعتزم إصدار مليون بطاقة من ميزة خلال العام الجاري.

وأشار فاروق، إلى أن البنك يعتزم كمرحلة أولى سيتم طرح البطاقات المدفوعة مقدما (Prepaid Cards) التي تخاطب كافة شرائح المجتمع دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي، ثم يليها إصدار بطاقات ميزة لعملاء الرواتب وبصفة خاصة الحكومية، وبطاقات الخصم المباشر لعملاء الحسابات (Debit Cards).

وبحسب فاروق "بعد حصول العميل على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما يستطيع من خلالها سداد مشترياته أو فواتيرها عبر ماكينات نقاط البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية لدى التجار والمحلات والجهات المختلفة، كما يستطيع العميل تسديد مشترياته المحلية باستخدام البطاقة عبر الإنترنت بشكل آمن تمامًا"

وقال مصدر مسؤول، إن بنك مصر انتهى من إصدار نصف مليون كارت من ميزة مستهدفا زيادتها إلى مليون بطاقة بطاقة خلال العام الجاري.

وتتميز بطاقات ميزة مقارنة بالبطاقات المنافسة لها ماستر كارد وفيزا بالقبول الواسع للتعامل بالبطاقة داخل مصر وبصفة خاصة لدى الجهات الحكومية، وانتشار شبكة كبيرة من الجهات التجارية والخدمية التي تقبل التعامل بالبطاقة، وتوفير العديد من المزايا لدى الجهات التجارية الكبرى، بالإضافة الحصول على نقاط عند استخدام البطاقات.

ويستطيع اأي مواطن استخراج كارت ميزة بصورة إثبات الشخصية من سن 16 عاما فقط وتتيح البنوك أكثر من نوع من البطاقات أهمها المدفوعة مقدما التي لا تحتاج من العميل فتح حساب بنكي وتمكنه من تسديد فواتيره ومشترياته إلكترونيا من النت أو نقاط البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وستصدر البنوك بطاقات الخصم المباشر لتمكين العملاء من التعامل على حساباتهم البنكية باستخدامها وكذلك كروت المرتبات والكريدت كارد.