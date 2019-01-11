"لأي مواطن وبصورة البطاقة".. البنك الأهلي يصدر كارت ميزة الأحد المقبل

كتبت - منال المصري :

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك قرر إصدار كارت ميزة المدفوعة مقدما، الأحد المقبل، للعملاء.

وميزة، هي أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية، وتطرحها الحكومة بهدف تقليل تداول الكاش وميكنة المدفوعات وتحقيق الشمول المالي .

وأوضح فاروق، أن البنك الأهلي أصدر أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع تحمل اسم "بطاقة ميزة" خلال شهر يونيو 2018 في إطار المرحلة التجريبية لطرح المنتج بالتنسيق مع كل من البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر.

ويمكن لأي مواطن استخراج كارت ميزة المدفوع مقدما واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط ومصاريف إدارية بسيطة.

وبحسب علاء فاروق لا يحتاج البنك من أي مواطن فتح حساب بنكي للحصول على البطاقة المدفوعة مقدما، ويستطيع أي العميل الحصول على البطاقة المدفوعة مقدما من سن 16 عامًا بصورة من إثبات الشخصية ويشحن العميل نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي .

وأوضح أن هناك علاقة مباشرة بين نوعية المنتج المصدر من أجل الكارت، ومن بين الإجراءات والمستندات المطلوبة، هناك أيضا بطاقات خصم مباشر التي تستلزم وجود حساب يتم الخصم منه في المعاملات، وبطاقات الرواتب التي يتم صرف الرواتب عن طريقة والذي سيطرحهم البنك كمرحلة ثانية خلال الأيام المقبلة.

وأشار فاروق، إلى أن بطاقات ميزة بصفة عامة ستتيح التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكافة المدفوعات المحلية وبصفة خاصة الحكومية، كما تتيح لحامليها خدمة الإيداع سواء لشحن رصيد البطاقة أو الإيداع في الحسابات المربوطة عليها.

وتُمكّن "ميزة" حاملها من حرية السحب النقدي من ارصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية (123)، كما ستمكن حامليها من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، إضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS).

ويستهدف البنك إصدار مليون بطاقة خلال العام الأول من طرح المنتج لشرائح مختلفة من العملاء بحسب فاروق.

وأشار فاروق، إلى أن جميع ماكينات الصراف الآلي وماكينات نقاط البيع لدى التجار جاهزة لاستخدام كارت ميزة السحب او الشراء والتسوق عبر الإنترنت.

