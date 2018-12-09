"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعتزم استثمار 2.5 مليار يورو بمصر في عامين

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

قال سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك سيستثمر نحو 2.5 مليار يورو في مصر خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن الإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر بها إمكانيات كبيرة يجب الاستفادة منها مثل الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها حجر الزاوية لاقتصاد أي بلد.

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "مصر بوابة العبور إلى أفريقيا"، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف تشاكرابارتي، أن البنك عمل مع القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية في مصر، مؤكدا أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات وبوابة لأفريقيا.

وقال بنديكت أوكي أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إن مصر تشكل مركزا متميزا، وهي ثانى أكبر بلد من حاملة الأسهم في البنك، مشيرا إلى أن مصر تحظى باستقرار كلي في الاقتصاد.

وذكر أن أفريقيا تعمل على تنفيذ سياسات إصلاحية وهو ما جعل مؤسسات كبيرة ترغب في العمل بالقارة الأفريقية.