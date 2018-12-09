القلعة تضخ 15 مليار جنيه استثمارات جديدة في شركاتها بمصر خلال عام

شرم الشيخ- منال المصري ومصطفي عيد:

قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجموعة القلعة، إن خطة المجموعة ترتكز في المرحلة القادمة على ضخ استثمارات جديدة في شركاتها بمصر.

وأضاف على هامش مشاركته في منتدي أفريقيا 2018، أن خطة الشركة تستهدف ضخ 30 مليار جنيه خلال 3 سنوات من 2018 إلى 2020 في 36 شركة تابعة للقلعة في مصر.

وأوضح أن الشركة بدأت من العام الجاري ضخ 15 مليار جنيه استثمارات جديدة في الشركات التابعة للقلعة بمصر، مستهدفه طرح 7 شركات قابضة بالبورصة من إجمالي 8 شركات.

وأضاف هيكل أن الشركة تمتلك استثمارات في السوق الإفريقي تقدر بنحو 650 مليون دولار في عدد من الدول منها إثيوبيا ونيجيريا والسودان.

وأشار إلى أن القلعة تبحث حاليًا معدلات أداء استثماراتهم في أفريقيا خلال العامين القادمين وبناء عليه سيتم التوسع لأو ضخ استثمارات جديدة في أفريقيا.

وتعمل شركة القلعة في عدد من المشروعات المتعلقة بمجالات الطاقة والأسمنت والإنشاءات، والنقل والدعم اللوجبيستي، والأغذية، والتعدين، لكنها تتبع استراتيجية حاليًا تتضمن التخارج من عدد من الأنشطة مع الاحتفاظ بشركات تعمل في عدد من القطاعات.