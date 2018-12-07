شركة المراعي تقترض 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية

كتب - منال المصري ومصطفى عيد:

قال وليد اللبدي مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر واليمن وليبيا في مؤسسة التمويل الدولية، إن شركة المراعي العاملة في مجال اللبان والزراعة انتهت من سحب قرض بقيمة 150 مليون دولار مخصص من مؤسسة التمويل الدولية.

وأشار اللبدي، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، عقب الانتهاء من توقيع تمويل مع شركة فيزيتا في شرم الشيخ، إلى أن شركة المراعي سحبت القرض على شريحتين بواقع 75 مليون دولار لكل شريحة، الشريحة الأولى تم سحبها في منتصف العام المالي الماضي المنتهي في يونيو ٢٠١٨، الشريحة الثانية تم سحبها في العام المالي الجاري.

وأضاف اللبدي، أن القرض يهدف لمساعدة الشركة على التوسع في قطاع الغذائية، وأن المؤسسة تتعاون مع عدد من البنوك المصرية الخاصة مثل البنك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والإسكندرية الأهلي المتحد، وغير ذلك بهدف تدعيم أعمال البنوك.

وأكد وليد اللبدي، على أن المؤسسة تتعاون حاليا مع بنك مصر لتقديم بعض الاستشارات الفنية لتمويل مشروعات المرأة.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية ضخت 100 مليون دولار خلال العام الجاري للبنك التجاري الدولي بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، بحسب وليد اللبدي.

وأضاف أن المؤسسة ضخت منذ عامين تقريبا قرضًا بقيمة 100 مليون دولار للبنك العربي الافريقي الدولي بهدف تمويل المشروعات المستدامة التي تعتمد على الطاقة النظيفة.