الذهب يتجه لأكبر مكسب أسبوعي منذ 3 أشهر.. ماذا فعل سعر الجرام بمصر؟

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر الجرام الواحد 7 جنيهات، مع اتجاهه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ نحو 4 أشهر في السوق العالمي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة 619 جنيهًا مقابل 612 جنيهًا للجرام الجمعة الماضي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 471.6 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 707.4 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 4952 جنيه.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا، في الوقت الذي ينخفض فيه الدولار بفعل تجدد التكهنات بشأن توقف وشيك في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية.

والأسواق حاليا في انتظار بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المتوقع أن تنشر بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، بحثا عن مؤشرات بشأن متانة أكبر اقتصاد في العالم والتي قد تؤثر على السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.

كما من المتوقع صدور بيانات البطالة والأجور في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1238.37 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 1244.32 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ومع ارتفاعه بنحو 1.5% هذا الأسبوع، يبدو الذهب متجها لتحقيق أفضل مكاسبه منذ الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا قليلا إلى 1243.8 دولار للأوقية.

في غضون ذلك، يواجه مؤشر الدولار صعوبات مع تعرضه لضغوط جراء المخاوف بشأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأجل الطويل.