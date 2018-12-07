الكوميسا: السودان وإثيوبيا تستحوذان على 60% من الاستثمارات المصرية في دول التجمع

شرم الشيخ- (أ ش أ)

أظهر تقرير صادر عن الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا - الكوميسا، أن السودان وإثيوبيا استحوذتا على أكثر من 60 في المائة من إجمالي استثمارات الشركات المصرية في دول المنظمة الـ 21 بقيمة بلغت 7ر2 مليار دولار من إجمالي 37ر4 مليار دولار استثمارات مصرية في دول التجمع.

وذكر التقرير الذي جرى إعداده بالتعاون مع مؤسسة فاينانشيال تايمز تحت عنوان " من مصر إلى الكوميسا" وحصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط على نسخة منه أنه من بين ال 21 دولة الأعضاء في دول التجمع، فإن الاستثمارات المصرية تركزت في ثمانية دول، جاءت السودان في مقدمتها باستثمارات 8ر1 مليار دولار بنسبة بلغت 41 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصرية في دول الكوميسا، تلتها إثيوبيا باستثمارات 980 مليون دولار شكلت نحو 5ر22 في المائة من الاستثمارات المصرية بدول التجمع.

وأوضح التقرير أن زامبيا جاءت بالمرتبة الثالثة بين الدول المستقبلة للاستثمارات المصرية في دول تجمع الكوميسا باستثمارات قيمتها 885 مليون دولار بنسبة بلغت نحو 20 في المائة، ثم ليبيا في المرتبة الرابعة باستثمارات قدرها 382 مليون دولار، تلتها بوروندي باستثمارات 160 مليون دولار ثم كينيا 88 مليون دولار وفي المرتبة السابعة اي سواتيني بقيمة 64 مليون دولار والثامنة رواندا بقيمة 20 مليون دولار.

وكشف التقرير أن 4 مدن هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والعاشر من رمضان تشكل مصدر الاستثمارات المصرية في دول التجمع الأفريقي.

يذكر أن إجمالي استثمارات الشركات المصرية في دول منطقة الكوميسا البالغ عددها 21 دولة بلغت نحو 4ر4 مليار دولار، وتركزت في ثماني دول من دول المنظمة.

وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات التي تم رصدها بين عامي 2003 و 2018 جاءت من خلال 38 مشروعا وفرت أكثر من 11750 فرصة عمل.