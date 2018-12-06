خليل: بنك استثمار أجنبي مهتم بتمويل عرض الشراء الإجباري لشركة "راية"

كتب- محمد علاء الدين:

قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن أحد بنوك الاستثمار الأجنبية، أبدت اهتماما بتمويل، العرض الذي يعتزم تقديمه لعرض الشراء اجباري لباقي أسهم شركة راية.

وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأجنبي، هو أحد 4 بنوك استثمار بدأ معهم محادثات من أجل تمويل عملية الشراء، وأنه "يجري حاليا دارسة الأمر لبحث أفضل الاشتراطات".

وقال خليل، إن "الأمر يحتاج مزيد من الوقت حتى نحسم قرارنا".

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت مدحت خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة.

وأرجعت الهيئة هذا القرار إلى تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة بمدحت خليل للنسبة المسموح بها.

وتبلغ الحصة المملوكة لخليل والمجموعة المرتبطة "أولاده وزوجته" 32%، بالإضافة إلى 10% لصهره أشرف خير الدين.

واعتبرت الهيئة العامة للرقابة المالية الحصة التابعة لصهر رئيس مجلس إدارة راية ضمن المجموعة المرتبطة وهو ما يرفع الحصة التابعة لمدحت خليل والمجموعة المرتبطة إلى 42%.

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