ارتفاع البلطي والمكرونة السويسي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس، بقيمة جنيه، ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، اليوم، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات، ليتراوح بين 20 و120 جنيهًا.

وانخفض سعر البوري جنيهين، ليتراوح بين 32 و40 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و 160 جنيهًا.