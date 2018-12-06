بنك قناة السويس: نتائج أعمال 2018 لن تتأثر حال تطبيق تعديل ضريبة الدخل

كتبت- شيماء حفظي:

قال بنك قناة السويس في بيان اليوم الخميس، إنه نتائج أعماله خلال العام الجاري لن تتأثر إذا ما تم تعديل قانون الضريبة على الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندان الخزانة.

وكانت وزارة المالية، أعلنت نهاية الشهر الماضي ، الاتفاق مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات المقترحة من الوزارة على قانون ضريبة الدخل بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة، فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة.

وأضافت الوزارة، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعي، مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.

وأوضح البنك في بيانه، أنه "طبقًا للمناقشات بين وزارة المالية واتحاد البنوك، ولتصريح وزارة المالية على الصفحة الرسمية، على أن تطبيق المعالجة الضريبية المقترحة سوف يتم فور إقرارها من مجلس النواب ولن يتم بأثر رجعي، وبناء عليه لن يكون هناك تأثير على أعمال البنك عن العام المنتهي في 2018".

وأضاف البنك، "سوف يقوم البنك بدراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتحديد أثره على القوائم المالية فور صدور الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب، والوقوف على آلية تنفيذ هذا القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة، وتاريخ بدء تطبيقها".

وخلال تعاملات اليوم الخميس، تراجع سعر سهم بنك قناة السويس بنحو 0.4%، مع بداية جلسة التداول.