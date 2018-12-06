السويدي إليكتريك: الشركة لن تتأثر بزيادة الدولار الجمركي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السويدي إليكتريك، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن نتائج أعمال الشركة لن تتأثر خلال الفترة المقبلة، بتحرير سعر الدولار الجمركي.

وكانت وزارة المالية قررت الجمعة الماضي، رفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والترفيهية، ليكون مرتبطًا بسعر الدولار في البنك المركزي، وحددت سعره عند 17.97 جنيه بدلا من 16 جنيها.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن معظم استيراد الشركة من المواد الخام غير الخاضعة لزيادة الدولار الجمركي.

لكن وزارة المالية، قررت استمرار تسعير الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.

وشملت قائمة المنتجات التي اعتبرتها وزارة المالية سلعًا ترفيهية وغير ضرورية، الهواتف المحمولة، والحاسب الآلي، والأثاث، والملابس، والأحذية، وسيارات الركوب الخاصة، والتكاتك، والموتوسيكلات، والسجائر، ومنتجات الخمور، ومنتجات أخرى حددتها الوزارة في أكثر من جدول.

وبررت وزارة المالية القرار بهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997 وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية والأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.