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    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    11:12 ص الأربعاء 05 ديسمبر 2018
    الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    الدولار الأمريكي

    كتب - مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

    وبقى سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

    وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

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