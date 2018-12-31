المصرف المتحد و"النصر للإسكان" يتعاونان لتطوير منطقة الهضبة الوسطي

كتبت - منال المصري:

قال المصرف المتحد، إنه وقع -أمس الأحد- اتفاقيتين مع شركة النصر للإسكان والتعمير، للتعاون وإنهاء الخلافات المتعلقة بتطوير منطقة الهضبة الوسطى بالمقطم.

وأضاف البنك، في بيان حصل عليه مصراوي، أن الاتفاقية الأولى لإنهاء النزاعات بين الطرفين والثانية لتعزيز التعاون المشترك بشأن تسوية وتطوير منطقة الهضبة الوسطى.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يأتي "في إطار توجهات رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق وتحسين كفاءتها لخدمة المواطن وترسيخ العمل الخدمي المؤسسي بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص".

ووقع الاتفاقيتين، فرج عبدالحميد، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، محمود السيد طوبا، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، بحضور أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والمهندس محمود فتحي حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير واللواء مهندس وجدي زقزوق، رئيس حي المقطم.

وقال المصرف المتحد إنه بموجب الاتفاقيتين يتم تسوية الخلافات بين الطرفين، ويتولى المصرف المتحد وشركة النصر للإسكان والتعمير استكمال المرحلة الثانية من أعمال التطوير والإصلاح لشبكات المرافق ورفع كفاءة شبكتي الطرق والإنارة من الحي الأول إلى الحي السادس بمنطقة الهضبة الوسطى بالتعاون مع المحافظة والحي.

تعقيبًا علي توقيع الاتفاقيتين، قال أشرف القاضي، إن المشروع التطويري الذي سيقام تحت إشراف محافظة القاهرة للمنطقة الجنوبية والذي سيشارك فيه المصرف المتحد مع عدد من الشركات والمؤسسات سيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة.

وقال فرج عبدالحميد إن الاتفاق مع المصرف المتحد يحل خلافات دامت لأكثر من 30 عامًا على كيفية التعامل والتوافق على كيفية تقديم الخدمات للمواطن بمنطقة الهضبة الوسطي.