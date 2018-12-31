تقرير: 64% من المتسوقين يستخدمون تويتر وفيسبوك لاختيار هدايا الكريسماس

كتب- محمد علاء الدين:

أظهر تقرير لمؤسسة بيفورت المتخصصة في حلول التجارة الإلكترونية أن مستخدمي خدمات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط يستوحون أفكار هداياهم خلال موسم العطلات من منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعين 64% من المتسوقين بمنصات تويتر والفيسبوك لاختيار هدايا أعياد الكريسماس، بينما يستعين 35% من المتسوقين بتطبيقات الصور انستجرام وبينترست وسناب شات، بينما يلجأ 31% من المتسوقين إلى المنتديات والمواقع الاجتماعية.

وبحسب التقرير فإن الهدايا التي سعى المستهلكون لشرائها خلال عطلات عام 2018، تنوعت ما بين الفنجان الذكي والحاسب اللوحي "آيباد برو" وجوجل بيكسل 3، وأجهزة تجفيف الشعر وبعض منتجات العناية بالبشرة والتجميل.

وقال تقرير بيفورت إن أغلب المتسوقين عبر الإنترنت في الشرق الأوسط يعتمدون على مواقع التجارة الإلكترونية لشراء احتياجاتهم خلال عطلات الكريسماس.

ووفقا لبيفورت فإن 74% من عملاء التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط يجرون على الأقل عملية شراء واحدة من موقع سوق دوت كوم، بينما 40% يلجأون لموقع أمازون.

وقال التقرير إن 21% من المتسوقين يستعينوا بموقع "نمشي دوت كوم" لإجراء عملية شراء واحدة على الأقل، بينما يقوم 14% من عملاء التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط باستخدام موقع جوميا مرة واحدة على الأقل للشراء خلال أعياد الكريسماس.

وبحسب التقرير ما زالت وسيلة الدفع كاش هي المفضلة لعملاء التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يستخدمها نحو 64% من عملاء التجارة الإلكترونية مرة واحدة على الأقل خلال عطلات الكريسماس.