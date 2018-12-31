بشائر 2019.. إنتاج أول موتور غسالات أوتوماتيك بتصميم وتكنولوجيا مصرية

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الربع الأول من عام 2019، سيشهد للمرة الأولى في مصر، إنتاج نموذج لأول موتور للغسالات فوق الأوتوماتيك بتصميم وتكنولوجيا مصرية.

وأضاف نصار في بيان للوزارة اليوم، أن وزارته تستهدف تعميق التصنيع المحلي لمكونات الأجهزة المنزلية وملء فجوات سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك في خطوة لإيجاد بديل محلي منافس عن الاستيراد.

وأشار نصار إلى أن مشروع إنتاج الموتور المصري ينفذه مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية التابع للوزارة بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي.

وأوضح نصار أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" والذى ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات المصرية يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات المحلية بدلا المستوردة، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

ويتضمن البرنامج إطلاق استراتيجية جديدة لتنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته حيث تستهدف الاستراتيجية تطوير صناعة الاثاث وتأهيلها للمنافسة والانتشار في الأسواق الاقليمية والعالمي، بحسب نصار.

واطلقت وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، في أكتوبر الماضي، بهدف تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

ومصطلح تعميق الصناعة سبق وأن أطلق من قبل في عهد وزراء صناعة سابقين منهم رشيد محمد رشيد في عام 2010، والذي أطلق وقتها خطة للتنمية الصناعية تتضمن محور لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام.

وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% خلال العام المالي الحالي، وزيادة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقابل 15% حاليًا.