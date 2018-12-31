أرباح الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقفز 135% في 2017-2018

كتبت - شيماء حفظي:

أظهر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحقيق الشركة صافي ربح بقيمة 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة 135% عن عام 2016-2017، وفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين.

وحققت الشركة القابضة للصناعات المعدنية إجمالي إيرادات بقيمة 1.98 مليار جنيه خلال عام 2017-2018 بنسبة زيادة نحو 115% عن العام المالي قبل الماضي.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية نتائج الأعمال عن العام المالي 2017-2018، وذلك ضمن اجتماعات الجمعيات العامة العادية للشركات القابضة برئاسة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.

كما اعتمدت الجمعية العامة توزيعات الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 750 مليون جنيه بنسبة زيادة 355% عن عام 2016-2017.

وبالنسبة لمؤشرات أداء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في العام المالي 2017-2018، أظهرت القوائم المالية تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 22.5 مليار جنيه بزيادة 39.5 % عن عام 2016-2017.

كما ارتفع صافي الربح المحقق في العام المالي 2017-2018 ليبلغ 2.3 مليار جنيه بمعدل نمو 53% مقارنة بالعام المالي 2016-2017، إلى جانب ارتفاع قيمة الصادرات لتبلغ 629 مليون دولار خلال عام 2017-2018.

وأشار تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إلى عدد من المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة، من بينها توسعات شركة مصر للألومنيوم لإضافة 250 ألف طن للطاقة الإنتاجية إلى جانب مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للشركة.

ومن بين هذه المشروعات أيضا التحديث الكامل لشركة الدلتا للصلب من خلال مضاعفة حجم إنتاجها 10 مرات برفع طاقة "البليت" إلى 500 ألف طن، وإنتاج 10 آلاف طن مسبوكات سنويًا.

وذكر التقرير أنه تم خلال العام الماضي توقيع عقد البطارية الثالثة لشركة النصر لفحم الكوك بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنوياً، وكذلك الاستعانة باستشاري متخصص لتقييم الحالة الفنية للشركات شديدة التعثر مثل المصرية للصناعات المعدنية "ميتالكو"، والنصر لصناعة المواسير الصلب، و النصر لصناعة المطروقات، ومصانع النحاس المصرية.

وأكد وزير قطاع الأعمال أهمية الهيكلة الإدارية في الشركات التابعة، ووضع معايير محددة وآليات لقياس كفاءات رؤساء مجالس الإدارات بالتعاون مع مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة، وضرورة أن تسير هذه الجهود بالتوازي مع ما يتم من إجراءات للإصلاح الفني وتطوير الآلات والمعدات.