أوراسكوم للاستثمار توافق على تقرير تحديد القيمة العادلة لأسهم النيل للسكر

كتبت- دينا خالد:

وافق مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة على ما جاء في التقرير الخاص بتحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال شركة النيل للسكر، بحسب بيان للشركة اليوم الأحد.

ووافقت أوراسكوم، في الشهر الماضي، على الاستحواذ على كامل أسهم النيل للسكر لتوافقها مع استراتجية الشركة.

وفوض مجلس الإدارة، عقيل بشير، نائب رئيس مجلس الإدارة، للتفاوض المبدئي مع مساهمي شركة النيل للسكر حول إمكانية الاستحواذ وشروطه والاتفاق على الثمن وكيفية سداده والشروط المقترنة بالسداد في ضوء تقرير القيمة العادلة.

ومجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وانشأت شركة النيل للسكر عام 2007 من أجل بناء وتشغيل وإدارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، ويقع المصنع في منطقة النوبارية، وهي مملوكة لعائلة ساويرس.