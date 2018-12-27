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    المركزي: 136 مليار دولار تمويلات التجارة الخارجية منذ تعويم الجنيه

    12:44 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    المركزي: 136 مليار دولار تمويلات التجارة الخارجية منذ تعويم الجنيه

    صورة أرشيفية

    كتبت- منال المصري:

    أظهرت بيانات من البنك المركزي، حصل عليها مصراوي، أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي دبرتها البنوك لتمويل عمليات التجارة الخارجية، بلغت 136 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه، وحتى الشهر الجاري.

    وساهم تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، في زيادة تدفقات العملة الصعبة للبلاد، خاصة في أدوات الدين الحكومية، والبورصة، بالإضافة إلى القروض الأجنبية التي حصلت عليها مصر من البنك والصندوق الدوليين، والأسواق الدولية.

    وقال مسؤولون في البنوك لمصراوي، في تقارير سابقة، إن البنوك لا يوجد لديها أي قوائم انتظار لدبير العملة، للمستوردين، خاصة بعد عودة تدفقات الدولار إلى الجهاز المصرفي، بدلا من السوق السوداء التي كانت منتعشة قبل التعويم.

    وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج قفزات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ووصلت إلى 21.4 مليار دولار في أول 10 أشهر من عام 2018 مقابل 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

    يذكر أن احتياطي النقد الاجنبي لدى البنك المركزي سجل في نهاية نوفمبر الماضي نحو 44.5 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق.

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