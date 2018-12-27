اليوم.. اجتماع بالبنك المركزي لبحث موقف الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

كتب - مصطفى عيد:

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي موقف أسعار الفائدة خلال اجتماعها، اليوم الخميس، وسط توقعات بتثبيتها.

وثبتت اللجنة أسعار الفائدة في اجتماعاتها الخمسة السابقة، والتي كان آخرها منتصف الشهر الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين.

وفي استطلاع لمصراوي، نشره يوم الاثنين الماضي، توقع 7 محللين ومصرفيين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقرير له أمس، عدم اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من عام 2019، على أن يكون الخفض خلال هذا الربع بنحو 100 نقطة أساس.

وقال بلتون: "نتوقع أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018-2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة إلى العام المالي 2019-2020، ويبقى تعافي مستويات الإنفاق محدودا".

ويرى بلتون أن تنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود، الذي يتوقع أن يحدث في الربع الأول من عام 2019، ستؤدي إلى ارتفاع في التضخم العام يتراوح بين 2.5 و3.5%، وهو ما يتوقع معه ألا يتم خفض أسعار الفائدة قبل العام المالي 2019-2020.



اقرأ أيضا:

ما توقعات الاقتصاديين لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل؟

بلتون: "المركزي" لن يخفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من 2019