بالصور.. وزير المالية ونائبه يجريان المسح الطبي على فيروس "سي"

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كتب- مصطفى عيد:

أجرى محمد معيط وزير المالية، ونائبه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي وزارة المالية، المسح الطبي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إن وزارة المالية استضافت فريق للمسح الطبي ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي لإجراء الكشف على العاملين بوزارة المالية.

وقال معيط، إن المبادرة تعكس اهتمام الدولة بصحة المصريين في إطار السعي لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة، مؤكدًا حرصه على المشاركة في المبادرة لأهميتها من خلال إجراء الفحوصات اللازمة.

وأضاف الوزير أن هناك إقبالًا كثيفًا من العاملين للاستفادة من هذه المبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بحسب البيان.

وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية والمسئولة عن استضافة وتنظيم عملية المسح الطبي داخل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، إن وزارة المالية استضافت عدة مجموعات من الفرق الطبية لإجراء المسح الطبي لجميع العاملين بالوزارة بالقطاعات المختلفة.

وأوضحت أن هناك فرقًا للمسح الطبى للعاملين بالجهات والمصالح التابعة لوزارة المالية خارج مقر الوزارة مثل مصلحتي سك العملة والضرائب العقارية، وأن الأسبوع المقبل سيشهد عملية المسح الطبي لقطاع الأمانة العامة لوزارة المالية ومبنى الحسابات الختامية بلاظوغلي، إلى جانب متابعة المسح الطبي للعاملين بالمأموريات الضريبية المختلفة.

وأضافت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص، أنه يتم المسح الطبي لكافة العاملين بالوزارة بما فيهم الخدمات المعاونة وتم السماح أيضًا لعمال النظافة بإجراء المسح الطبي برغم أنهم يتبعون شركة النظافة المتعاقدة مع وزارة المالية كما تم تخصيص مقر لكبار السن من أسر العاملين بالوزارة (الأباء – الأمهات) لإجراء المسح الطبي واستضافتهم تسهيلا عليهم.