محافظ البنك المركزي الليبي يُشيد بالاقتصاد المصري

كتبت – منال المصري:

استقبل طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، كل من الصديق عمر الكبير محافظ البنك المركزي الليبي، ومحمد نجيب الجمل مدير عام المصرف الليبي الخارجي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري.

وذكر بيان صحفي صادر عن البنك المركزي، تلقى مصراوي نسخة منه الثلاثاء، أن اللقاء عقد في إطار تدعيم التعاون المشترك بين مصر وليبيا في كافة المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي.

وعقد الجانبان اجتماعاً تناول سبل تبادل الخبرة والتعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الدعم الفني والتدريب، بجانب الاتفاق التام على كيفية إدارة الاستثمارات المشتركة في القطاع المصرفي والخطوات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي مؤخراً.

وخلال الزيارة أشاد محافظ البنك المركزي الليبي ومدير عام المصرف الليبي الخارجي بما حققه الاقتصاد المصري وذلك بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تبنته القيادة المصرية، ونال استحسان كافة المؤسسات الاقتصادية والمصرفية الدولية.

وأظهرت الزيارة توافقاً تاماً في الرؤي تجاه القضايا الاقتصادية المشتركة، والإصلاح الاقتصادي، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يعظم الفائدة المشتركة ويمهد لزيادة التعاون المستقبلي بين مصر وليبيا في كافة المجالات الاقتصادية.

وشهدت الزيارة تبادل الهدايا التذكارية، كما طلب الضيفان خلال وجودهما بمقر البنك المركزي المصري الالتقاء بمجموعة من شباب فريق العمل بالبنك الذين يتولون مناصب قيادية في إطار سياسة البنك لتمكين الشباب وحرصا على التقاط الصور التذكارية معهم.

وكان عامر قد شهد نهاية الأسبوع الماضي افتتاح المقر الرئيسي الجديد لبنك ABC مصر بالقاهرة الجديدة، تكريماً للضيفين الليبيين، حيث يمتلك الجانب الليبي حصصا في كل من مجموعة بنك ABC والمصرف العربي الدولي وبنك SAIB وبنك قناة السويس.