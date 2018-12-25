أسعار الدولار ترتفع في بنكين بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكين العربي الأفريقي وكريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقر في 8 بنوك عاملة في مصر، مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية.

ورفع البنك العربي الأفريقي سعر الدولار قرشًا واحدًا، إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

كما زاد سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي أبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.