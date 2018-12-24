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الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الاثنين

07:02 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات الاثنين

الدولار

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك أبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

 

 

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