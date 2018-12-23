تراجع جماعي في مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

سجلت مؤشرات البورصة تراجعًا جماعيًا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.45% إلى مستوى 12947 نقطة.

كما تراجع المؤشر للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.61% ومؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.85%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 3.4 مليون جنيها، فيمما سجلت تعاملات المصريين والعرب خلال اليوم صافي شراء بنحو 2.3 مليون جنيه و1.1 مليون جنيه على التوالي.

وكان محللان لأسواق المال، قد توقعا لمصراوي أمس، أن تتراجع البورصة المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري تأثرًا بهبوط الأسواق العالمية.

واتفق المحللان، على أن أداء السوق الأمريكي والبورصات العالمية سيقود أداء البورصة المصرية نحو الهبوط خلال تعاملات اليوم.

وأغلقت بورصة وول ستريت، أول أمس على هبوط حاد في تعاملات متقلبة مع تضرر سوق الأسهم الأمريكية من مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي دفعت المستثمرين إلى الفرار من أسهم القطاعات العالية القيمة مثل التكنولوجيا وخدمات الاتصالات.

وبحسب وكالة رويترز، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 414.23 نقطة، أو 1.81%، إلى 22445.37 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 50.84 نقطة، أو 2.06%، ليغلق عند 2416.58 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 195.41 نقطة، أو 2.99%، إلى 6333.00 نقطة