"الأوابك" تعتمد مشروع ميزانية الأمانة العامة لعام 2019

كتب- مصطفى عيد:

اعتمد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم الأحد، خلال اجتماعه المنعقد حاليًا في الكويت مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة لعام 2019.

وقرر المجلس تمديد فترة إشراف العراق على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنة اعتبارا من يناير المقبل كما ستتولى مملكة البحرين رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة لمدة عام اعتبارا من يناير 2019.

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة فى تفعيل أوجه التعاون بين الدول العربية في صناعة البترول والغاز على أساس المنفعة المتبادلة بما يعزز التكامل العربى في هذه الصناعة الحيوية وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف الملا أن هذا اللقاء يعد فرصة للتشاور وتبادل الآراء بشأن تطورات أسواق البترول العالمية وأسعاره، وبحث الفرص المتاحة لتعزيز أوجه التعاون بين مصر والدول العربية في مجالات البترول والغاز في ظل النمو الذى تشهده الأنشطة البترولية في مصر في السنوات الأخيرة .

واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لنشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2017 والنصف الأول من العام الجاري ونتائج الاجتماع التنسيقي السنوي الـ47 لتلك الشركات الذي عقد بمدينة مراكش المغربية في أكتوبر الماضي.

و قرر المجلس عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة بالكويت في 22 ديسمبر المقبل.