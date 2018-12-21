تقرير: وديعة إماراتية بقيمة 3 مليارات دولار للمركزي الباكستاني

القاهرة- وكالات:

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة إيداع ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم إماراتي) في البنك المركزي الباكستاني من أجل دعم السياسة المالية والنقدية لإسلام أباد.

وقال "صندوق أبوظبي للتنمية" في بيان أوردته "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، إنه سيودع ثلاثة مليارات دولار في المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة "لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك".

وموّل الصندوق ثمانية مشاريع تنموية في باكستان بقيمة إجمالية بلغت 5ر1 مليار درهم، منها 931 مليون درهم في شكل منح. وشملت هذه المشروعات قطاعات مثل الطاقة والصحة والتعليم والطرق.

وكانت وكالة أنباء "بلومبرج"، ذكرت أن البنك المركزي الباكستاني تلقى مليار دولار من السعودية الشهر الماضي، تشكل جزءا من وديعة قيمتها ثلاثة مليارات دولار تقدمها المملكة "لدعم ميزان المدفوعات" في باكستان، وفقا لاتفاق سابق بين الدولتين. ونقلت الوكالة آنذاك عن متحدث باسم البنك القول إن المركزي الباكستاني سيتلقى ملياري دولار أخرى خلال شهرين.