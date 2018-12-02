"بلتون" يتوقع تأثيرا محدودا على التضخم بعد رفع سعر الدولار الجمركي

كتب- عبدالقادر رمضان:

توقع بنك استثمار بلتون فاينانشيال، تأثيرا محدودا لرفع سعر الدولار الجمركي، على مستوى التضخم العام.

وقال بلتون، في مذكرة بحثية اليوم الأحد، إن تأثير قرار تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع "غير الأساسية" سينتج بشكل أساسي من قطاع السجائر والكحول، الذي يمثل 2.2% من مؤشر السلع الاستهلاكي.

وقررت وزارة المالية، رفع سعر الدولار الجمركي، إلى 17.97 دولار، لمجموعة من السلع التي وصفتها بأنها "ترفيهية وغير ضرورية"، اعتبارا من أول ديسمبر الجاري، ولمدة شهر، وثبتت سعره عند 16 جنيها للسلع الأساسية والاستراتيجية والخامات ومستلزمات الإنتاج.

وتوقعت مذكرة بلتون ارتفاع التضخم الشهري في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.5%.

وقال بلتون إن ذلك "سينتج عنه معدل تضخم بنسبة 18.7-18.9% في ديسمبر 2018، أي أنه سيكون متوسط التضخم عند 18% في الربع الرابع لعام 2018".

وأضاف أن هذا المستوى من التضخم المتوقع في الربع الأخير من 2018، "يرتفع عن مستهدف المركزي عند 16%".

"ولذلك نؤكد على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة في 2018" بحسب ما قاله بلتون.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث موقف أسعار الفائدة في اليوم السابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

وبحسب مذكرة بلتون، فإن "سعر الدولار الجمركي كان ثابتًا عند 16 جنيهًا لكافة السلع منذ سبتمبر 2017، أي بانخفاض 10% عن سعر صرف الدولار الحالي وسط الجهود الحكومية لاحتواء الضغوط التضخمية".

وأشارت المذكرة إلى أن "سعر الدولار انخفض بنحو ملحوظ من 18.5 في منتصف فبراير 2017، حيث أظهر الجنيه المصري مزيدا من الاستقرار خلال الفترة الماضية".

وتوقعت مذكرة بلتون زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة، خلال العام المالي الجاري، بعد رفع الدولار الجمركي، فى ظل عدم وجود أية إجراءات ضريبية جديدة.

لكن بلتون توقع ألا تكون الزيادة الناجمة عن رفع الدولار الجمركي كبيرة حيث تمثل الرسوم الجمركية 6% فقط من الإيرادات الضريبية والمستهدفة عند 770 مليار جنيه في العام المالي 2018-2019، أي بنمو 21% على أساس سنوي.

وكانت الإيرادات الضريبة ارتفعت بنسبة 38% في العام المالي 2017-2018 مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في يوليو 2017، بالإضافة إلى الزيادة السنوية لضريبة مبيعات السجائر.

وأشارت مذكرة بلتون إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 40% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019، مما يدعم نمو الإيرادات بنسبة 35.3% على أساس سنوي.

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