الشرقية للدخان: زيادة الدولار الجمركي لن تؤثر على أسعار السجائر

كتبت - شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، في بيان اليوم الأحد، إن أسعار منتجات الشركة من السجائر لن تتأثر بقرار تحرير سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار بالبنك المركزي على بعض السلع.

وأضافت الشركة، في بيانها، أنه بعد توضيح وزارة المالية في بيانها اليوم أن زيادة الدولار الجمركي لا تنطبق على التبغ الذي تستورده الشركة، وإنما يتم تطبيقه على المنتجات تامة الصنع، فإن القرار لا يؤثر على منتجات الشركة.

جاء ذلك بعد اجتماع العضو المنتدب للشركة اليوم مع قيادات الشركة لبحث آثار تعديل سعر الدولار الجمركي بالنسبة للتبغ ومنتجاته.

وكانت وزارة المالية أصدرت، اليوم بيانا قالت فيه، إن منتجات التبغ غير تامة الصنع التي تستوردها الشركة الشرقية للدخان سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيهًا.

وقررت الوزارة يوم الجمعة الماضية رفع الدولار الجمركي على بعض السلع التي وصفتها بغير الأساسية والترفيهة، ومنها السيجار ومنتجات التبغ ليكون سعر الدولار الجمركي على هذه المنتجات 17.97 جنيه، بينما ثبتت السعر عند 16 جنيها على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المنتجات الواردة غير تامة الصنع سيتم محاسبتها بسعر الدولار الجمركي 16 جنيهًا للدولار ومنها "التبغ" الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تباع مباشرة للمستهلك فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

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