وكيل محافظ المركزي: 31.5 مليون بطاقة بنكية في مصر

كتبت- منال المصري:

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن إجمالي عدد البطاقات البنكية بأنواعها سواء الخصم أوالكريدت كارد أوالمدفوعة مقدما، تبلغ 31.5 مليون بطاقة على مستوى البنوك.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الكروت تتوزع بين 16 مليون بطاقة خصم مباشر"ديت" و10.5 مليون بطاقة مدفوعة مقدما و5 ملايين كريدت كارد.

وتصدر شركتا فيزا وماستر كارد للمدفوعات الإلكترونية 3 أنواع من البطاقات البنكية بالسوق المصري حتي الآن وهم "الديت" والمدفوعة مقدمًا والكريدت كارد.

وبدأت البطاقات المدفوعة مقدما تحظى بانتشار كبير بين طلبة الجامعات لتسديد فواتيرهم الدراسية من خلالها.