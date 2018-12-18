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    الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    05:30 م الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
    الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

    أرشيفية

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.

    وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

    وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.90 جنيه للشراء، و17.98 جنيه للبيع.

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