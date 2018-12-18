الشرقية للدخان: استجابة جزئية لمطالب العمال المضربين وعودة العمل بالمصنع

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" اليوم الثلاثاء، إن وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات الكيماوية عقدت اجتماعًا أمس، مع ممثلي العاملين بالنقابة والنقابة العامة، لبحث مطالب العمال المضربين.

وينفذ عمال الشركة الشرقية للدخان، منذ يوم الأحد الماضي إضرابًا عن العمل اعتراضًا على تخفيض قيمة مكافأة الأرباح عن العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان أرسلته للبورصة، أن الشركة استجابت لبعض مطالب العمال فيما وضعت بعض المطالب الأخرى تحت الدراسة.

ويعترض العمال على تخفيض الشركة مكافأة أرباح العام المالي الماضي إلى 20 شهرا فقط بدلا من 23 شهرا كانت تصرف لهم.

وقالت الشركة في بيانها اليوم، إنه تم التشغيل الجزئي للمصانع بالمجمع الصناعي بـ 6 أكتوبر، وسوف يتم تشغيل الوردية الوسطى اليوم بكامل طاقتها.

لكن عمال بالشركة تواصلوا مع مصراوي أكدوا استمرار الإضراب بالشركة.

وكانت الجمعية العمومية للشركة اعتمدت الأسبوع الماضي صرف مكافأة أرباح للعمال بواقع 20 شهرا.

وخلال العام المالي الماضي ارتفعت أرباح الشركة بنحو 44.8% لتسجل 4.2 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه العام المالي السابق، مدعومة بزيادة مبيعاتها إلى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة 27.2%.