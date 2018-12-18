دانة غاز الإماراتية: مصر سددت 152 مليون دولار من مستحقاتنا خلال 2018

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسلمها 20 مليون دولار أمريكي بالجنيه المصري من الحكومة المصرية.

وقالت الشركة في بيان، إن مجموع المستحقات التي تلقتها الشركة من الحكومة المصرية خلال عام 2018 وصل إلى 152 مليون دولار.

وبحسب الشركة، فإن من المزمع أن يتم دفع دفعة أخرى بالدولار الأمريكي قبل نهاية العام الجاري.

ووفقًا لتصريحات طارق الملا، وزير البترول، فإن مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، تراجعت إلى 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، عند أدنى مستوى لها منذ عام 2010.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بتسوية كافة مديونياتها لشركات البترول الأجنبية بحلول يونيو 2019، بحسب تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي عن برنامج مصر الإصلاحي والذي صدر الشهر الماضي.

وفي أغسطس قالت الشركة إنه بنهاية يونيو الماضي، تراجعت مستحقات الشركة لدى مصر إلى 202 مليون دولار مقارنة بـ 228 مليون دولار في نهاية 2017.

ونقل بيان دانة غاز عن باتريك ألمانوارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، قوله إن "الدفعة الأخيرة التي حصلنا عليها لها أثر إيجابي، ونتطلع قدمًا للحصول على دفعات إضافية قبل نهاية العام".

وأضاف أن "هذه الدفعات ستمكننا من المضي قدمًا في خططنا الرامية لحفر بئر ميراك الاستكشافي في المياه العميقة ضمن القطاع السادس، بمنطقة امتياز شمال العريش البحرية، التي تتمتع بإمكانيات واعدة جدًا".

وبحسب البيان، تركز "دانة غاز" حاليًا على إتمام التحضيرات النهائية لحفر أول بئر بحري لها في القطاع السادس، بمنطقة امتياز شمال العريش في البحر المتوسط خلال عام 2019.

وأتمت الشركة مؤخراً أعمال حفر بئر "بلسم 8" وربطه بشبكة الأنابيب قبل الموعد المحدد وبأقل من الميزانية المخصصة ليضيف أكثر من 5 آلاف برميل نفط مكافئ يومياً إلى إنتاج الشركة.