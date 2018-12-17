التجاري الدولي يؤسس شركة استثمار رأسمال مخاطر بمجال التكنولوجيا المالية

كتبت - منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر، في بيان اليوم الاثنين، تأسيس شركة "CVentures"، والتي تعد أول شركة استثمار رأسمال مُخاطر في مصر تركز على تمويل الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المالية والجيل الجديد من منصات الخدمات المالية.

وقال البنك إن تأسيس الشركة الجديدة يعكس توجه البنك نحو دعم قطاع الخدمات المالية بمصر، والذي يتمتع بالعديد من مقومات النمو الواعدة، فضلًا عن أهمية التكنولوجيا المالية خلال المرحلة الراهنة كأحد الدعائم الرئيسية لتعزيز الشمول المالي، وكذلك المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر.

وأضاف أن نموذج العمل الخاص بشركة "CVentures" يتميز بأنه يجمع ما بين خصائص المستثمر المستقل من سرعة وسهولة إتمام المعاملات، إلى جانب الاستفادة من القدرات المؤسسية النابعة من تنوع أنشطة البنك التجاري الدولي.

وتهدف الشركة الجديدة إلى تنمية وتعزيز العلاقات مع جميع الأطراف ذوي الدراية بمتطلبات السوق، والقدرة على ابتكار أحدث الحلول التكنولوجية وتطوير نماذج الأعمال الابتكارية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالخدمات التي يقدمها البنك، وفقا للبيان.

وأشار البنك إلى أن الشركة تستهدف في المقام الأول المشاركة بمراحل التمويل (Series A وSeries B) للشركات الناشئة، وذلك في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق حول العالم، وأيضا سوف تستهدف الشركة بشكل انتقائي المشاركة في مراحل التمويل الأكثر حداثة (Seed Rounds) لبعض الشركات الناشئة في تلك الأسواق.

وقال حسين أباظة - الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة CVentures - إن "التوقيت يعد مثاليًا لإطلاق أول شركة استثمار رأسمال مُخاطر في مصر متخصصة في تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وذلك في ظل تضافر جميع الأطراف ذات العلاقة بمجتمع المال والأعمال المصري لدعم التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي".

وقال عماد فؤاد - العضو المنتدب لشركة CVentures - إن الشركة الجديدة ستكون قادرة على سد الفجوة التمويلية الراهنة، وتعزيز الدعم المؤسسي للشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية.

وأضاف فؤاد أن نموذج أعمال الشركة يقوم على تعظيم الاستفادة من قدرات البنك التجاري الدولي لدعم رواد الأعمال الذين يتوافر لديهم رؤية مستقبلية واضحة، والدراية الشاملة بالسوق المستهدف، والقدرة علي تنفيذ خطط العمل المقترحة.

وذكر أن الشركة سوف تقوم بالتركيز على بناء علاقات استراتيجية مستدامة عبر تطوير سبل التعاون المشترك، وبناء شراكات مثمرة مع الأطراف العاملة في مجال رأس المال المخاطر على الصعيدين المحلي والدولي.