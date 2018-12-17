المركزي: "إرنست آند يونج" تنتهي من استراتيجية صندوق ابتكار نهاية الشهر

أبوظبي - منال المصري:

قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، لمصراوي، إن البنك المركزي سيتسلم من شركة "أرنست آند يونج" قبل نهاية الشهر الجاري، استراتيجية عمل صندوق "ابتكار" الذي يعتزم البنك المركزي إنشاءه لتمويل الأفكار الإبداعية للشباب.

وأضاف حسين، على هامش انعقاد المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي بمدينة أبوظبي بالإمارات، أن الدراسة ستحدد آليات عمل الصندوق، والجهات التي ستشارك في رأسماله، وضوابط تمويل المشروعات التي سيساهم فيها.

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ذكر على هامش انعقاد مؤتمر الاقتصاد الرقمي، أمس، أنه سيتم إطلاق صندوق "ابتكار" خلال العام المقبل بهدف دعم الأفكار الابتكارية والإبداعية للشباب دون احتساب فوائد.

وقال عامر إن رأسمال الصندوق سيبلغ مليار جنيه، وإنه يتم حاليًا الانتهاء من وضع الأسس والآليات اللازمة لإنشاء الصندوق.

ومن المنتظر أن يتم توجيه كل أموال صندوق "ابتكار" لصالح مشروعات الشباب الابتكارية كقروض ميسرة بدون فائدة أو مصروفات، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لتصريحات سابقة لطارق عامر.

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