البطاطس بـ 3 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق الجملة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و6.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 1.75 و4.25 جنيه

البطاطس بين 3 جنيهات و6.25 جنيه

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات

الباذنجان البلدي بين جنيه و3 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و4 جنيهات

الملوخية 4 و5 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات

القلقاس بين 3 و4 جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و4.5 جنيه

اليوسفي بين 2.5 و6 جنيهات

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات

الجوافة بين 4 و7 جنيهات

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات