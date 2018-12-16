هيئة الاستثمار تلزم الشركات بإرسال محضر اجتماع عموميتها خلال شهر

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأحد كتابًا دوريًا يلزم كل شركة بإرسال صورة من محضر اجتماع جمعيتها العامة للهيئة العامة للاستثمار، خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

قال بيان من الهيئة إن هذا الإجراء يأتي اتباعًا لمبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وضمان عدم تضارب المصالح.

وبحسب البيان فإن على الشركات التي لم ترسل الهيئة بصورة من المحضر إرساله في موعد أقصاه 15 يناير المُقبل، وإلا ستقوم الهيئة بإعمال شئونها وفقًا لأحكام القانون.