تعرف على أسعار الذهب اليوم في السوق المحلي؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات، اليوم الأحد، مقارنة مستوياتها، أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل 622 جنيهًا وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 534 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 710 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4976 جنيهًا.

وأرجع نادي نجيب استقرار أسعار الذهب إلى العطلة الأسبوعية في البورصات العالمية للذهب، يومي السبت والأحد.