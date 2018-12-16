"استيعاب الخيالة والجمالة".. أوراسكوم تكشف تفاصيل خطة تطوير الأهرامات

كتب- محمد علاء الدين:

كشفت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة اليوم الأحد عن تفاصيل خطتها لتطوير منطقة الأهرامات بالجيزة، في بيانين منفصلين أرسلتهما للبورصة اليوم.

وأضافت في بيانتها أنها وقعت عقد منح ترخيص بالانتفاع بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة مع المجلس الأعلى للأثار يوم الخميس الماضي، بهدف تقديم خدمات لزوار هذه المنطقة.

وأعلنت الشركة تأسيس شركة مصرية جديدة تابعة ليتم حوالة جميع الحقوق والالتزامات إليها لتقوم بتشغيل وتقديم الخدمات.

وبحسب البيان فإن المجلس الأعلى للأثار يستحق مبلغ ثابت يزيد بنسبة 10% سنويًا حتى نهاية مدة المشروع كحد أدنى سنوي مضمون أو مبلغ يساوي نسبة 50% من صافي أرباح الشركة الجديدة أيهما أكثر.

وقالت أوراسكوم إنها ستتولى التسويق والترويج وتنظيم الفعاليات واستحداث وسائل خدمات أخرى للزائرين.

وستتعاقد الشركة مع شركة نظافة خاصة وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للأثار بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الأثرية والآثار.

كما تنوي الشركة وضع خطة فعالة تستوعب الخيالة والجمالة والباعة الجائلين وإعداد برامج متخصصة لتدريبهم وتأهيلهم وإعداد لائحة لتشغيل الخدمات، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها ستعمل على تقديم خدمات للزائرين في عدة أماكن بالمنطقة منها مباني تابعة للمجلس الأعلى للأثار، وتشغيل ساحة انتظار الحافلات أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم وتوفير وتشغيل وصيانة وسائل إنتقال للزائرين داخل المنطقة.

وأضافت أن هذا المشروع الخدمي سوف يتم تنفيذه على مراحل متعددة على أن تقوم الشركة باستحداث خدمات أخرى جديدة على مدار عمر التعاقد.

وقالت الشركة إن معظم المصاريف التي سوف تتحملها في المرحلة الأولي هي مصاريف تشغيلية، أما المصاريف المتعلقة بالمراحل الأخرى فسوف تقوم الشركة بدراسة كل منها على حدى على حسب الخدمات الجديدة المقدمة.

ومجموعة أوراسكوم للاستثمار القابضة، تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وأعلن المجلس الأعلي للآثار، الخميس الماضي، توقيع عقد مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس، وحده دون غيره، إدارة المنطقة بالكامل.

وأشارت وزارة الآثار، إلى أن هذا العقد يأتي في إطار حرص الدولة على الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بهضبة أهرامات الجيزة التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

للتفاصيل..(الآثار توقع عقدًا مع أوراسكوم لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالأهرامات)

ومن جانبه قال المهندس نجيب ساويرس، في تصريحات لجريدة "حابي"، إن الهدف من توقيع شركة "أوراسكوم" للاستثمار عقد لإدارة وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، هو الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يليق بحضارة مصر وعظمة هذه المنطقة الأثرية مع حمايتها من التلوث بكل أنواعه والمحافظة على نظافة المكان وهيبته وتحسين مستوى التعامل مع السياح من كافة المتعاملين معهم.

للتفاصيل..(ساويرس عن إدارة "أوراسكوم" للأهرامات: فرصة لرد الجميل لمصر)