"دروجبا" يزور المعرض الأفريقي للتجارة ويحكي تجربة تحوله لرجل أعمال

كتبت- دينا خالد:

زار لاعب منتخب كوت ديفوار وتشيلسي الإنجليزي السابق، ديديه دروجبا، المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية المقام بالقاهرة حاليًا، بحسب بيان من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، منظمة المؤتمر اليوم السبت.

وقال البيان إن دروجبا تحدث عن تجربته وكيفية تحوله من لاعب كرة قدم إلى رجل أعمال.

وأكد دروجبا على حرصه على توجيه أعماله داخل القارة السمراء بهدف المساهمة فى تنمية القارة.

وتفقد دروجبا أجنحة صالات العرض بالمعرض حيث لاقى ترحيباً كبيراً من الشركات العارضة وأبدى أعجابه بالمنتجات وحجم الشركات والاستثمارات الموجودة بالمعرض.

ويقام على هامش فعاليات المعرض يومياً العديد من العروض والحفلات الثقافية والفنون الأفريقية التراثية داخل أجنحة الدول بهدف استعراض الأمكانيات الثقافية والحضارية الافريقية وليس فقط المنتجات والتجارة.

ويواصل المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.