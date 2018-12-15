تصل إلى ألفي جنيه.. أشجار الكريسماس للفرجة والتصوير

كتب وتصوير - دينا خالد:

خطفت أضواء وزينات الاحتفال بقرب العام الميلادي الجديد، عيون أميرة أحمد، طفلة ذات 7 سنوات، فوقفت في صمت تشاهد الزينات الخضراء والكرات الملونة، ودمى بابا نويل المعلقة في محل بأحد المولات الكبرى.

مع إعجاب أميرة بشكل الزينة، قرر والدها دخول المحل الذي يبيع زينة العام الجديد وأشجار الكريسماس، ليشتري ولأول مرة هدايا الكريسماس لابنته التي أُعجبت بأشكالها كثيرا.

يقول أحمد، والد أميرة، لمصراوي إنه اشترى لها شجرة كريسماس صغيرة ودمية "بابا نويل" صغيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

ولاحظ أحمد، أن أشجار الكريسماس يتراوح سعرها بين 50 و999 جنيها، على حسب الحجم أما "دمى بابا نويل" فيتراوح سعرها بين 150 جنيهًا و800 جنيه، وهي أسعار مناسبة بالنسبة لأحمد.

ويقول علي محمد، بائع في محل هدايا بأحد المولات الشهيرة، إن أسعار هدايا الكريسماس هذا العام متقاربة من أسعار العام الماضي أو بزيادة طفيفة.

وأضاف محمد، أن أسعار شجرة الكريسماس الحجم الصغير تتراوح بين 30 و250 جنيهًا، بينما يبدأ الحجم المتوسط من 300 إلى 500 جنيه، أما الحجم الكبير يبدأ سعره من 650 جنيهًا وحتى 1900 جنيه للحجم الكبير جدًا.

وتتراوح أسعار دمية "بابا نويل" بين 150 جنيهًا حتى 900 جنيه، حسب الحجم والخامة، فيما تبدأ أسعار زينات شجرة الكريسماس من 5 جنيهات وحتى 30 جنيهًا حسب الأشكال وسواء كانت مضيئة أم لا، بحسب محمد.

ويرى محمد أن الإقبال مازال ضعيفًا حتى الآن، وأغلب الزبائن يأتي لاستكشاف الأسعار أو التصوير مع الأشجار وبابا نويل أمام المحل، والقليل من يتخذ قرار الشراء، متوقعا أن يزيد الإقبال مع نهاية الشهر، حسب قوله.

وتراوحت أسعار شجرة الكريسماس في أحد محلات الهدايا الصغيرة بمنطقة إمبابة، بين 150 جنيهًا للشجرة التي يبلغ طولها 30 سم، بينما بلغ سعر الشجرة التي بلغ طولها 60 سم 500 جنيه، فيما وصل سعر الشجرة طول 1.5 متر، نحو 550 جنيهًا.

ولم يحضر وليد سعيد، صاحب المحل الصغير بإمبابة، إلا شجرة واحدة ذات الطول 1.5 متر ليستخدمها للعرض فقط، ولقله الإقبال عليها لأن سعرها مرتفع، بحسب قوله.

وأضاف سعيد، الذي التقاه مصراوي، أن الإقبال على زينة رأس السنة ليس كثيفًا كالإقبال على هدايا عيد الحب، ولكنه يحرص دائما في إحضارها كل عام، مشيرا إلى أنه لا يكثر في شراء الأشجار ويزيد من شراء دُمى "بابا نويل" لأن الإقبال عليها يكون أكثر.

"الإقبال ضعيف للغاية الأغلب بيتفرج وبيسأل، الناس بتفرح بشكل الأنوار والبهجة اللي في المحل، بس ماحدش بيشتري"، بحسب سعيد.

ويقول أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال، إن أسعار هدايا الكريسماس مستقرة عند نفس أسعار العام الماضي دون تغير.

وأضاف أبو جبل أن سعر شجرة الكريسماس بدون زينة هذا العام تبدأ من 10 جنيهات حتى 700 جنيه، حسب طولها وكثافة أفرعها، أما أشجار الكريسماس المضيئة بالليزر تبدأ من 200 جنيه وحتى 1000 جنيه.

وأشار أبو جبل إلى أن هناك أنواعًا عديدة لأشجار الكريسماس، فمنها نوع يسمى شجر القنقد، وأشجار مضيئة، وشجرة بابا نويل المتحركة.