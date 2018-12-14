أسعار الذهب تهبط 5 جنيهات للجرام مرة واحدة في مصر اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، نحو 5 جنيهات للجرام الواحد، مقارنة بالأمس، نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميًا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة 618 جنيهًا مقابل 623 جنيهًا للجرام أمس، بعدما فقد سعر الجرام عالميًا نحو 10 دولارات.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 530 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 406 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4944 جنيه.

وهبطت أسعار الذهب، عالميًا، اليوم واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في 5 أسابيع بفعل ارتفاع الدولار مع تحول تركيز المساهمين إلى زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

ووفقًا لوكالة رويترز، انخفض الذهب 0.4 % في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1236.80 دولار للأوقية.

ونزل الذهب 0.3% في العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.2%.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 18 و19 ديسمبر، وذلك للمرة الرابعة هذا العام.