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    عالميًا.. الذهب يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في أكثر من شهر تحت ضغط الدولار

    12:40 م الجمعة 14 ديسمبر 2018
    عالميًا.. الذهب يتجه لأكبر هبوط أسبوعي في أكثر من شهر تحت ضغط الدولار

    مشغولات ذهبية - أرشيفية

    القاهرة – وكالات:

    هبطت أسعار الذهب، عالميًا، اليوم الجمعة، واتجهت إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في 5 أسابيع بفعل ارتفاع الدولار مع تحول تركيز المساهمين إلى زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

    ووفقًا لوكالة رويترز، انخفض الذهب 0.4 % في التعاملات الفورية إلى 1237.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، سجلت الأسعار أدنى مستوى منذ السادس من ديسمبر عند 1236.80 دولار للأوقية.

    ونزل الذهب 0.3% في العقود الآجلة إلى 1244.2 دولار.

    وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، بنحو 0.2%.

    ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في 18 و19 ديسمبر، وذلك للمرة الرابعة هذا العام.

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