مصراوي ينشر سعر شراء الأرز المستورد في مناقصة وزارة التموين

كتبت- شيرين صلاح:

قالت هيئة السلع التموينية، في بيان اليوم الخميس، إنها تعاقدت على شراء 47.5 ألف طن من الأرز الأبيض المستورد، في مناقصة عالمية.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الهيئة تعاقدت على شراء الأرز المستورد بسعر 405 دولارات للطن.

وكانت هيئة السلع التموينية، قد دخلت في مفاوضات مع الموردين، من أجل تخفيض أسعار الأرز، وطلبت في خطابات رسمية من الشركات صاحبة أقل عروض سعرية، تخفيض عروضهم إلى 400 دولارا للطن.

وكان أقل عرض لتوريد كميات من الأرز الأبيض الصيني، حوالي 417.7 دولار للطن.

وأشارت هيئة السلع التموينية، في بيانها، إلى أنه سيتم شحن الأرز خلال الفترة من أول فبراير إلى أول مارس 2019.

وتلقت الهيئة تلقت حوالي 11 عرضًا لتوريد الأرز المسستورد في المناقصة، وقبلت منها كل العينات الصينية وعينة من الأرز الفيتنامي، بينما فشلت جميع العينات الهندية وعينة أخرى فيتنامية في اختبارات الطهي، للتأكد من اقترابها من مذاق الأرز المصري.

وقال شحاتة، إن السعر الذي تعاقدت عليه هيئة السلع التموينية، يمكن وزارة التموين، من طرح الأرز بسعر 8.5 جنيه، في الأسواق.

وتحتاج الحكومة لاستيراد حوالي نصف مليون طن من الأرز المستورد بعد تخفيض الإنتاج المحلي من الأرز لتوفير المياه.

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