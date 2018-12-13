نبيل دويدار قائما بأعمال رئيس القابضة للنقل البحري والبري

كتبت - شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تكليف نبيل دويدار بأعمال رئيس المجلس، وتعيين أربعة أعضاء جدد.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس، تضمن تشكيل المجلس تكليف نبيل محمد السيد دويدار قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المتفرغ لشؤون النقل البحري، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية.

وشمل مجلس الإدارة الجديد أيضا أعضاءً غير متفرغين هم اللواء طارق غانم رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة، وعمرو قابيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترافكو للهندسة والإنشاءات، ومروان السماك مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، ومدحت محمود حاتم القاضي العضو المنتدب لشركتي كادمار لوجيستيكس وكادمار ترافل.

وضم التشكيل من المجلس السابق، كلا من محمد يحيى عبد الحميد خليل "عضو غير متفرغ"، محاسب قانوني وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين ورئيس لجنة التدريب، وجبالي محمد جبالي المراغي، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "عضو غير متفرغ".

وكانت مدة المجلس السابق انتهت في السابع من أكتوبر الماضي، ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري في الرابع من أكتوبر 2018، على استمرار المجلس السابق في تسيير الأعمال لحين اعتماد التشكيل الجديد.

وقدم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الشكر للمجلس السابق على ما قدمه من مجهودات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة وتنويع الخبرات بمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار العمل على تطوير قطاع النقل البحري والبري في الشركات التابعة، واستغلال ما لديها من إمكانات مع شركات التجارة الخارجية في توفير خدمات لوجستية للمستثمرين للوصول بالصادرات المصرية إلى أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا.